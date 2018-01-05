EGO şoförlerine yıldızlı eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, şoförlerin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla her yıl düzenli olarak verdiği hizmet içi mesleki eğitimlerine devam ediyor. Konunun uzmanları tarafından düzenli olarak verilen hizmet içi eğitimlerle şoförlerin öncelikli olarak trafikle ilgili temel kavramlar, güvenli sürüş teknikleri, davranış geliştirme, halkla iletişim, kent güvenliği, şüpheli paket gibi birçok farklı konuda eğitim alması sağlanıyor.

Otobüs şoförlerini göreve başlamadan önce, mesleki yeterlilikleri ve donanımlarını artıracak eğitimlere tabi tutan EGO Genel Müdürlüğü, yeni göreve başlayanlarla, halen görev yapan şoförleri yıl içinde sürekli hizmet içi eğitime tabi tutuyor.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE DAVRANIŞ TESTLERİ

Günlük 700 ile 750 bin arasında Başkentli’nin kent içi toplu taşımacılığından sorumlu olan EGO şoförlerine eğitimlerde; güvenli sürüş, körüklü otobüs kullanımı ve otobüslerle ilgili teknik bilgileri de içeren teorik ve pratik dersler veriliyor.

Hizmet içi eğitimlere mevcut şoförlerin dışında göreve yeni başlayan şoförlerin de katıldığını belirten EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, şoförlerin öncelikle psiko-teknik değerlendirme sisteminden başarılı not almaları gerektiğinin altını çizdi. Şoförlere verilen eğitimler sayesinde toplu taşıma hizmet standartlarının artırılarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten EGO yetkilileri, “Uluslararası standartlarda, simülatörle yapılan eğitim ve testlerde sürücülerin algı, dikkat, hafıza, muhakeme gibi zihinsel özellikleri ile tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonundan oluşan psiko-motor yetenek ve becerileri kontrol ediliyor. Testlerde şoförlerin; tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özellikleriyle risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrolleri de ölçülüyor. Psikologlarca gerçekleştirilen test ve muayenenin ardından, sürücülük mesleği için yeterli olup olmadıkları yönünde rapor hazırlanıyor” şeklide bilgi verdi.