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Ekonomideki büyüme iş dünyasını sevindiriyor

Siteler Genç İşadamları Derneği (SİTELERGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Bulut, TÜİK tarafından belirlenen ‘Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyümesi’ nin iş dünyası için sevindirici olduğunu söyledi.

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Türkiye ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde görülen yüzde 5’lik büyüme rakamı iş dünyasını sevindirdi. SİTELERGİAD Genel Başkanı Bulut, büyüme rakamlarının umut verici olduğunu belirterek, Ankara gibi iş potansiyeli yüksek şehirlerin büyümeye olumlu yönde katkı sağladığını belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bulut, “ TÜİK’ in açıkladığı rakamlara göre, gayrisafi yurtiçi hasılanın 2017’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Türk ekonomisinin geldiği bu noktada en büyük pay ihracattaki artıştır” dedi.

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