Elazığ Ankara’ya taşındı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Elazığ Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman kendisinin de Elazığlı olduğunu belirterek, “Benim bu şivemle ve bu burnumla nasıl El Azizliyim diye akıldan geçiyor. Çünkü El Azizli gördüğüm zaman ‘Ben de El Azizliyim’ derim, şaşırırlar. Yüzüme, lisanıma bakınca izah isterler. Çünkü ben El Aziz’de askerliği sırasında 10 ay İzzetpaşa Mahallesi’nde kaldım. O ne misafirperverlik, insanlık, komşuluk, yakınlık, asalet. Yakinen bunları gördüm. Karabük’te büyüdüm, Rizeliyim. Ben rahatlıkla El Azizli olduğumu söylüyorum. Malatya ile aranızda tatlı bir rekabet var. İçli köfte getirirdi komşumuz. Bu içli köfte El Aziz’e aittir, Malatya böylesini yapamaz. Ne güzel, ne tatlı bir rekabet. Bu da şehirlerin kalkınması için lazım. Kendi ailemizi, köyümüzü, şehrimizi sevmek kültür manasında milliyetçiliktir ve olmalıdır. Bunu El Aziz’de teneffüs ettim. Ben hep El Aziz diyorum. Bence uygundur. Bakarsınız bir gün asli ismine kavuşur. Ne dersiniz? Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Görüyorsunuz demokratik bir oylama yapıyorum” dedi.

ELAZIĞ ANLATILMAZ,YAŞANIR

Elazığ Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, “Elazığ; kültürüyle, tarihiyle, barajlarıyla, en güzeli de insanıyla anlatılmaz yaşanır. Muhakkak Ankara’da Elazığ’ı tanımak çok önemli ama Elazığ’ı tam tanımak, insanını, misafirperverliğini öğrenebilmek için en azından insanların Elazığ’a gitmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: DOĞUYA DAMGA VURMUŞ KENT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Elazığ’ın bir kültür şehri olduğunu belirterek, “Harput’uyla, Palu’suyla doğunun tarihine damga vurmuş bir şehrimizdir. Elazığ’ımızın güzel değerleri Ankara’da sergilenmiş olacak. Gerek Elazığlı, gerek Elazığ dostları bu güzelliklerden tatmış olacaklar. Elazığ’ı Ankara’da görmekle yetinmeyelim, Ankara’da Elazığ dostlarını Elazığ’a seyahat etmeleri, yerinde bu değerleri görmek için de ikna edelim” dedi.

Orciğinden pestiline, üzümünden vişne çürüğü mermerine kadar bir çok ürünün yer aldığı stantları gezen vatandaşlar, bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da Elazığ’ın kültürünü tanıyor. 8 Ekim’e kadar sürmesi planlanan Elazığ Tanıtım Günleri’nde, çaydaçıra, musiki ve kürsübaşı etkinlikleri de yer alıyor.