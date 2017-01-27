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Elektronik atıklarla eğitime destek

KİD, son yıllarda sayısı hızla artan ve hem çevre, hem de insan sağlığını tehdit eden elektronik atıklara karşı harekete geçti. Proje kapsamında üyelerden toplanacak elektronik atıkların, eğitime desteğe dönüştürülmesi planlanıyor.

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Kolejli İşadamları Derneği, son yıllarda iyice artan elektronik atıkların çevre ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için “Katkımız Olsun” adlı bir çalışma başlattı. KİD Başkanı M. Hakan Çınar, elektronik atıklara karşı geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanarak harekete geçtiklerini söyledi. Bu nedenle hazırladıkları “Katkımız Olsun” adlı çalışmayla üyelere ve Kolej camiasına ait firmalardaki elektronik atıkların toplanacağını bildiren Başkan Çınar, şöyle devam etti:

OKULLARA VERİLECEK

“Toplanacak tüm atıkları geri dönüşüm yapan bir üretici kuruma teslim edeceğiz. Karşılığında ise yeni elektronik araçlar satın alarak ihtiyaç sahibi okullara vermeyi planlamaktayız. Çevre ve eğitim, ülkemizin en önemli konuları arasında. Bir yandan çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele ederken, diğer yandan da geri dönüşüme gönderdiğimiz elektrikli ve elektronik atıklar karşılığında elde edeceğimiz araç gereçlerin eğitimde kullanılması fikrine tüm üyelerimizin ilgi göstereceğini umuyoruz. Bu noktada elektronik atık konusu tüm kuruluşların, kamunun üzerinde hassasiyetle durması gereken bir mesele olmalıdır.”

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