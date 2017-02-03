Elmadağ doldu taştı
Başkent merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının kış aylarında 60 santimetreye kadar ulaştığı Elmadağ Kayak Merkezi hafta için olmasına rağmen dolup taştı.
Çok sayıda vatandaş kayak yaparak, karın tadını çıkardı.
Farklı kurum ve kuruluşlara ait tesislerin bulunduğu ve Ankara’ya yakın olması nedeniyle kayakseverlerin uğrak mekanı haline gelen Elmadağ Kayak Merkezi, hafta sonu olduğu kadar hafta içi de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sömestr tatilini fırsat bilen öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar kayak merkezinde karın keyfini doyasıya yaşarken bir yandan da deneyimli kayakçılardan kayak eğitimi alıyor.
Kayak dersi veren Ankara Kış Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Satılmış Kınacı, Elmadağ Kayak Merkezi’nin pazartesi günü olmasına rağmen yine de kalabalık olduğu belirterek, kayak merkezinin Ankara’nın merkezine 20 kilometre mesafede olduğunu söyledi.
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