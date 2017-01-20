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Elmadağ’da sokak hayvanlarına yem

Elmadağ Belediyesi ekipleri, kar ve soğuk nedeniyle yem bulamayan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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Elmadağ’da yoğun bir şekilde süren yol açma ve tuzlama gibi kış çalışmalarına aralıksız devam ettiren ekipler, kış şartlarının ağırlaşması ve arazi örtüsünün kapanmasıyla yabani hayvanların yaşamlarının çok zorlaştığını, hayvanların aç kalmaması, şehre inmemesi, yerleşim alanlarından uzak tutulabilmesi için her yıl olduğu gibi bu yılda ekmekleri ve yemleri doğaya bıraktı. Belediye Başkanı Gazi Şahin, "Onlarda can taşıyor. Her yer kar, kış. Hayvanlar su dahi bulamıyorlar. Bizler ekiplerimizle belirli aralıklarla yaban hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri mekânlara ekmek ve yem bırakarak,  sokak hayvanları besleme istasyonları oluşturmak için gerekli çalışmaları yaparak, hayvanların hayatta kalmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

 

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