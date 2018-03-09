Emniyet müdüründen Ankaragücü’ne ziyaret

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankaragücü’nün Beştepe Tesisleri’nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve takımı ziyaret etti. Ankaragücü’nün, antrenmanı kısa bir bölümünü izleyerek takıma başarı dileyen Yılmaz, “Ankaragücü, Ankaramızın takımı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu sezon da iyi bir grafik sergiliyor. Bu sezon da şampiyon olarak Süper Lig’e çıkacağına inanıyorum. Başkentimizin takımı Süper Lig’e yakışır. Burada görmek isteriz” dedi.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Yılmaz’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. İyi dilekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Futbol çok keyifli bir oyun. Bütün stresinizi üzerinizden alıyor. Sizi maçlarımıza da bekliyoruz” diye konuştu.