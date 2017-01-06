“En güvenli liman konut”
Ankara'da gayrimenkul piyasasına yön veren isimlerin başında gelen ufuk Mülk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem ufuk, ekonomi nasıl olursa olsun en güvenli limanın gayrimenkul yatırımı olduğunu vurguladı.
Doğru gayrimenkul yatırımında olan kazancın, ne dolar, ne euro, ne de borsada olduğunu söyleyen ufuk, “Özellikle gayrimenkuller ve arsalar yönünden çok avantajlı bir kent konumunda bulunan Ankara’da, en güvenli yatırım her zaman gayrimenkuldedir” dedi. Cem ufuk, hızla artan nüfusla birlikte gelişime açık bölgelerde, yeni yatırım modelleriyle yatırımcılarına kısa, orta ve uzun vadede ciddi ve karlı kazançlar elde ettirdiğini dile getirdi.
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