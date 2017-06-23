ENDA’da konak keyfi başlıyor

Projede, tamamen bağımsız ve büyük bahçeli konaklar, Ankara’nın cazibe merkezleri olan İncek, Çayyolu, Bilkent, Beysukent gibi bölgelerdeki normal daire fiyatları aynı düzeydeki fiyatları ile de dikkati çekiyor. ENDA, Nesibe Aydın başta Ankara’nın gözde eğitim kurumlarına yakınlığı ile de tercih ediliyor.

DAFF Yapı Genel Müdürü Abdullah Kırkıncıoğlu, çok kısa sürede yapımı tamamlanarak teslim aşamasına getirdikleri projede kullandıkları malzeme ve ekipmanlarda, dünyanın en gözde markalarını kullandıklarını belirterek şunları söyledi: “Konutta sorunsuz ve rahat bir yaşam için inşaatta kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli. Günümüzde daha çok görselliğe önem verildiği için inşaatlarda kullanılan malzeme kalitesi ikinci planda kalıyor. Kaliteli gibi görünen, ama kullanıldıkça ve zaman geçtikçe çeşitli sıkıntılar çıkaran inşaat malzemeleri konut alanlar açısından ciddi sorunlar yaşatıyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.”

SORUNSUZ YAŞAM KALİTESİ

“Biz böyle durumlara meydan vermemek için tüm alanlarda dünyada uzun yıllardır kendini kanıtlamış, birinci kalite, gözde ithal malzemeleri kullandık. Pencere ve cam sistemlerimiz Schüco marka, akıllı ev sistemimiz Alman Berker marka, anahtar ve prizler Hoger marka.

Kullandığımız tüm duvar kâğıtları İtalyan markası, parke yerine Alman malı lamine parke kullandık. Tüm kablolama sistemlerimiz Alman malı ithal marka. Ahşap aksamında kullanılan tüm ekipmanlarımız ithal ve birinci kalite. Sulama sistemlerimiz de aynı şekilde. Bu gözde markalar zaten, bilinen ve tercih edilen gözde ürünler olduğu için kendini anlatıyor, söze gerek bırakmıyor. Bizim için hizmet sunduğumuz kesime rahat ve sorunsuz yaşam kalitesi sunmak; firma itibarımız, güven ve devamlılık ilişkisi açısından son derece önemli. Buna azami özen gösteriyoruz.”