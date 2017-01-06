Engelli cam ustaları avrupa’da mağaza açıyor
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Başkanlığı’nca imzalanan hibe programı kapsamında “Altın Eller Cam Sanatı Projesi “ tanıtım toplantısı Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi.
Engellilerin, mevcut beceri potansiyellerini üst seviyelere taşıyarak engelsiz bireyler ile birlikte ortak yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Altın Eller Cam Sanatı Projesi toplantısında konuşan Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Yıldırım Yılmazoğlu, Ekonomi Bakanlığı ile 2017’de ortaklaşa yapılacak bir proje doğrultusunda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çok sayıda mağazalar açacaklarını söyledi.
Yurt dışında eğitim aldılar
Camatölyesinde engellileri istihdam ettiklerini söyleyen Yılmazoğlu, “Kısa süre içinde birbirinden güzel eserlere imza atmayı başardık. arkadaşlarımızın çabası, ankaralıların derneğimize ve eserlere ilgisi bizi her geçen yıl daha da gelişmeye sürükledi. Geçen yıl İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde cam sanatının duayenlerinden de kurslar alarak işimizde zirve noktalara geldik. Hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bunun en güzel örneği de avrupa’da mağazalar açmamız yolunda yapılan teklif oldu. Proje avrupa’da cam mağaza zinciri kurulmasını öngörüyor. Biz bunu en güzel şekilde yapacak kapasite ve becerideyiz” dedi.
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