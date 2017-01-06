Engelli cam ustaları avrupa’da mağaza açıyor

Yurt dışında eğitim aldılar

Camatölyesinde engellileri istihdam ettiklerini söyleyen Yılmazoğlu, “Kısa süre içinde birbirinden güzel eserlere imza atmayı başardık. arkadaşlarımızın çabası, ankaralıların derneğimize ve eserlere ilgisi bizi her geçen yıl daha da gelişmeye sürükledi. Geçen yıl İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde cam sanatının duayenlerinden de kurslar alarak işimizde zirve noktalara geldik. Hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bunun en güzel örneği de avrupa’da mağazalar açmamız yolunda yapılan teklif oldu. Proje avrupa’da cam mağaza zinciri kurulmasını öngörüyor. Biz bunu en güzel şekilde yapacak kapasite ve becerideyiz” dedi.