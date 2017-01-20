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Engelli güreşçilerin gözü şampiyonlukta

Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda minderin tozunu attıran Altındağlı güreşçiler, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

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Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, 7 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. 20 sporcuyla Altındağ’ı temsil edecek olan güreş takımında tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılıyor. Altındağ’ın sessiz şampiyonları, Ay-yıldızlı bayrağı bir kez daha göklere çıkarmayı hedefliyor. Bafra’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın da favorisi olan güreş takımı, antrenmanlarını Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu Antrenör İlhan Çıtak ve Milli Takım Antrenörü Mesut Zehir gözetiminde gerçekleştiriyor.

HAFTADA 4 GÜN ANTRENMAN

Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan idmanlar kıran kırana geçiyor. Haftanın 4 günü mindere çıkan Altındağlı güreşçilerin hırsı dikkatlerden kaçmıyor. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, milli takıma en fazla sporcu gönderen kulüp olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sessiz şampiyonlardan Celal Koçak, daha önce büyük başarılar elde ettiklerini belirterek bu başarıları tekrar edebilecek güce sahip olduklarını söyledi. Diğer güreşçi Bayram Aksu ise“İnşallah Türkiye Şampiyonası’ndan da zaferlerle döneceğiz” dedi.

 

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