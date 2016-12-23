Engelliler için Altın Eller Cam Sanatı Projesi
Engelliler, AB tarafından desteklenen ‘’Altın Eller Cam Sanatı Projesi” ile evlerine kapanmaktan kurtularak toplumla bütünleşecek.
Sanatsal çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği’nin ‘’Altın Eller Cam Sanatı Projesi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Başkanlığı’nca, “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında kabul edildi.
Ortopedik engellilerinin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefleyen projeyle, beceri potansiyelleri üst seviyeye çıkarılacak; cam atölyesinde uzmanlaşanlar, diğer engellileri eğiterek, geçerli bir meslek edinmelerini sağlayacak.
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