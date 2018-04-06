Engellilerin her zaman yanındayız
Keçiören’de yer alan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye eden HM Commerce, engellilere yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor.
SEVİNÇLERİNE ORTAK OLMAK
Sosyal sorumluluk projeleri içinde engellilere öncelik verdiklerini belirten HM Commerce Genel Müdürü Murat Balyemez, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelerin içinde yer almayı tercih ettiklerini söyledi. Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Balyemez, engelli vatandaşların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten HM Commerce, 2 engelli vatandaşın hayalini gerçekleştirdi.
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