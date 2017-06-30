“Engelsiz Şefler” yurt dışına açıldı

47 bin 772 euro bütçeli proje ile yurt dışında giden engelli gençler mutfak eğitimleri alanında staj yaptı. 18 engelli genç refakatçileri eşliğinde Portekiz’in Braga şehrinde Sale Dolce restoran mutfağında; onlar için geliştirilmiş özellikli mutfak ekipmanlarını tanıma, mutfakta almaları gereken güvenlik önlemleri, hijyen, yemek yapımında kullanacakları yiyeceklerin ön hazırlığını yapma, basit çorbalar pişirme eğitimlerine katıldı. Sümeyra Gümüşsu (17), Oğuzhan Mete Uluşen (16), Yağmur Saraç (25), Abdülkadir Gün (20) Portekiz mutfağına özgü yemekleri satıldıkça çok mutlu olduklarını ifade etti. Engelli gençler, bu deneyimden sonra ilerde şef olmayı istediklerini söyledi.