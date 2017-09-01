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Erken tanıyla kanserini yenmek mümkün!

Dünyada yaşı ilerleyen tüm erkeklerde görülme oranının en yüksek olduğu prostat kanserini ve tedavi yöntemlerini Koru Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, anlattı.

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Geçtiğimiz ay şarkıcı Harun Kolçak’ı da kaybetmemize neden olan prostat kanseri, ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 2. sırada yer alıyor. Tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı ve doğru tedavi çok önemli. Prof. Dr. Biri, özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerin düzenli olarak check-up, PSA kontrollerini yaptırmalarının gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Biri, kişinin ailesinde prostat kanseri olmasının erken tanı için son derece önemli bir kriter olduğunun da altını çizdi. Kanserlerin başlangıç seviyelerinde genellikle sessiz ve belirtilerinin az olduğunu söyleyen Biri, idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma gibi sorunların kanserin ilk belirtileri olabileceğini ifade etti. Prostat kanserinin belirtilerinin ilk dönemlerde sessiz olmalarından dolayı PSA kontrollerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Biri, şikâyetlerin ortaya çıkmaya başladığında geç tanıya neden olabileceğini söyledi. Biri, 20 yıl önce çoğunlukla hastalara geç dönemlerde kanser teşhisi konulurken, günümüzde insanların daha bilinçli olduğunu, sağlıklarıyla ilgili daha hassas olduklarını, yaşam kalitelerini ön planda tuttuklarını ve böylece de kanserin erken dönemlerde teşhis edildiğini söyledi.

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