Ertürk, TÜSİAV heyetini ağırladı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Ziyarette Kahramankazan’da gerçekleştirilen yatırımlar ve ilçenin ticari potansiyeli masaya yatırıldı. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyet Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ziyarette Kahramankazan Belediyesi ve TÜSİAV arasında yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. Ertürk başkan seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında TÜSİAV heyetini bilgilendirdi.
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