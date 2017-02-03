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ESDER sebze ve meyve fiyatlarını takibe aldı

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus sebze meyve fiyatlarındaki dengesiz artışın takipçisi olduklarını belirtti.

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Çelikus, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatları için ‘tarlada 1 TL olan domatesin markette 7-8 TL'ye satılmasının önüne geçin’ talimatı vermişti. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi bu talimat ile sebze meyve fiyatlarındaki yükselişi önlemek adına üç aşamalı bir plan hazırladı. Bu planın ESDER olarak arkasındayız” dedi. 

KDV ve stopaj muafiyetinin en zayıf halka olan üreticilere nefes aldıracağını ifade eden ESDER Genel Başkanı Çelikus, “Maalesef ki yüksek girdi maliyetlerine katlanarak üretim yapan üreticilerimiz vatandaşın aldığı fiyata müdahil olamıyorlar, pazarda belirleyici olamıyorlar. Çiftçiden ürünü ucuza alıp, pahalıya piyasaya sürmek için çeşitli oyunlarla vatandaşın cebini yakan karaborsacılık çetelerine dur deme vakti gelmiştir” diye konuştu.

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