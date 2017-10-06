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ESDER’den 7. Kısa Film Yarışması

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER), Ziraat Katılım ve Neova Sigorta iş birliğiyle düzenlenen 7. Altın Kepenk Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

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ESDER Başkanı Mahmut Çelikus’un yaptığı açıklamaya göre, 7. kez düzenlenen Altın Kepenk Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması ‘Paylaşmak güzeldir’ olarak belirlendi. Başvuruları 30 Kasım’da sona erecek yarışmada, birinciye 7 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verilecek. Filmler, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 15 milyon öğrenciye ücretsiz sunulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) gösterilecek.      

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