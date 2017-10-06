ESDER’den 7. Kısa Film Yarışması
Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER), Ziraat Katılım ve Neova Sigorta iş birliğiyle düzenlenen 7. Altın Kepenk Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.
ESDER Başkanı Mahmut Çelikus’un yaptığı açıklamaya göre, 7. kez düzenlenen Altın Kepenk Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması ‘Paylaşmak güzeldir’ olarak belirlendi. Başvuruları 30 Kasım’da sona erecek yarışmada, birinciye 7 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verilecek. Filmler, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 15 milyon öğrenciye ücretsiz sunulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) gösterilecek.
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