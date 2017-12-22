Esnaf ve sanatkara mesleki eğitim
ANKESOB’a bağlı olarak Ankara Yağlıboya Dekorasyon ve Hırdavatçılar Esnaf Odası üyelerine yönelik ‘Yapı Dekorasyon Faaliyetleri’ kursu, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı.
Protokol gereği; Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altındağ Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen kurslarda eğitimler 40 saat ve 6 gün olarak planladı. Kurslar, ANKESOB ve ilgili odalar ile Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altındağ Halk Eğitimi Merkezi arasında; imkanları birleştirerek, sektörlere ihtiyaç duyulan işgücünü yetiştirmek ve oda üyesi çalışanların nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmasını kapsıyor.
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