Estetik ameliyatta bütünlük önemli

Güzellik için bıçak altına yatmanın yükselen bir trend olduğu son yıllarda, estetik adına birçok yöntem geliştirildi. Estetik ameliyatların yanı sıra, botokstan dolguya, PRP’den mezoterapi uygulamalarına kadar uygulanan yöntemler, kişinin yaşlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Estetik operasyonları ve uygulamalarını konuştuğumuz Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, estetikte bütünlüğe ve uyuma bakılması gerektiğini anlattı. “Estetik uygulamalarında kimi reddedeceğini bilmek önemli” diyen Emiroğlu, “Biz, mantıklı olanı, doğru ve kitabi olanı yapmalıyız. Hastanın dediklerine göre ameliyat yaparsanız yanılırsınız” diye konuştu.Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, uygulamalar, yanlışlar ve yöntemler hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

- Kendinizi tanıtır mısınız?

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Tıp eğitimim devam ederken, Genel Cerrahi Staj Programı’nın bir kısmını İtalya’daki Ferrara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof.Dr. Ippolito Donnini’nin başkanlığındaki Cerrahi Departmanı’nda tamamladım. Mecburu hizmetten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamladım. 1992’de Japonya’ya giderek Tokyo Showa Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı’nda eğitim aldım. 2004 yılında “Profesör” kadrosuna atandım ve 32 yıldır bu işi yapıyorum.

- Kliniğiniz hakkında da bilgi verir misiniz? Hangi işlemleri yapıyorsunuz?

Kliğimizde daha çok botoks, dolgu gibi daha basit işlemler yapıyoruz. Küçük ameliyat işlemlerini klinikte yaparken, büyük ameliyatları özel hastanelerde yapıyorum. Burun estetiği, alın germe, kaş kaldırma gibi yüz estetiği, karın germe, kol sıkıştırma, liposuction gibi vücut estetikleri, çeşitli meme estetikleri, deri gençleştirici tedaviler, tırnak batması, dolgu, PRP gibi uygulamalarımızla hizmet veriyoruz.

YÖNTEMLER DEĞİŞTİ

- Eski estetik yöntemleriyle yeni uygulanan yöntemleri karşılaştırırsak nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Yöntemler çok değişti. Özellikle son 10 yıldır yöntemlerin çoğunda değişiklik var. Özellikle yüz germe, karın germe teknikleri, meme estetiği teknikleri ve burun estetiği tekniklerinde çok önemli değişiklikler oldu. Benim başladığım zamanki ameliyatların neredeyse hiçbirini şimdi yapmıyoruz. Yöntemler daha mantığa, anatomiye ve fizyolojiye uygun hale geldi. Hastaların iyileşme süreleri kısaldı. Hastaya verdiğimiz zarar azaldı. Çünkü her ameliyat aslında bir travmadır. Yöntemler basitleştiği için hastaların ameliyat sonrası iyileşme hızları da arttı.

MANTIKLISINI YAPARIZ

- İsteyen herkese estetik yapılabilir mi?

Hayır. Estetik işinde en önemli olan kimi ameliyat edilmemesi gerektiğini anlayabilmek. Psikolojik olarak uygun olmayan hastalar, beklentilerini iyi değerlendiremeyen, çok yüksek beklentisi olan hastalar baştan elenir. Bir de yanlış uygulamalar isteyen hastalar vardır. Burnu güzelken burnunu yaptırmak isteyenler olabilir. Özellikle meme hastalarında bu yaşanır. Küçük memeliler çok büyük olsun ister, büyük memeliler hepsini al der. Hastaların her dediğini yaparsak yanlışa yöneliriz. Biz, mantıklı olanı, doğru ve kitabi olanı yaparız. Hastanın dediklerine göre ameliyat yaparsanız yanılırsınız.

BİRLİKTE KARAR

- Estetik ameliyatlarında kriter var mıdır?

Estetikte kriter diye bir şey yok. Sizin burnunuz güzeldir, ama beğenmiyorsunuzdur, sizin için güzel değildir. Herkesin yüzündeki uyuma bakılır. Yüzüne uyumluysa, ameliyat etmeye gerek yoktur. Yüz bütün olarak değerlendirilir, yalnızca tek bir bölge değerlendirmez. Kişinin bütünlüğüne, geneline uymayan bir şey varsa düzeltilir. Sizin yüzünüzün her şeyi uygundur, orantılıdır, bir tek burnunuzda sorun vardır. O zaman yapılır. Ama o problemin ne olduğunu hem hasta hem doktor birlikte karar vermelidir. Bu karar yalnızca hastaya veya doktora bırakılamaz. ‘Benim arkadaşlarım burnumu beğenmiyor’ diyerek başvuran bir kimsenin fiziksel ve ruhsal durumu iyi değerlendirilmelidir.

- Estetik olmak için bir yaş sınırı var mıdır?

Estetik yaptırmak, ameliyat olmak moda oldu. Bazen genç kızlar gelip, ‘Arkadaşım estetik ameliyatı oldu, sizce benim nerem yapılabilir’ diye sorular soruyorlar. O hastaları ameliyat etmek veya ameliyata yönlendirmek etik değildir. Hangi hastayı ameliyat yapmayacağını bilmek, hastaları doğru yönlendirmek, dürüstlükle değerlendirmek önemlidir. Estetik yaşı yapılacak ameliyata göre değişir. Meme küçültme ameliyatlarını doğum yapmamış kişilere uygulamayı pek istemeyiz. Süt kanallarını zedeleme olasılığı az da olsa vardır. Ertelemeye çalışırız. Ama ertelemeyeceğimiz durumlar oluyor. 15 yaşında meme ameliyatı yapmak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Memeler postür problemleri yaratacak, omurga anatomisini etkileyecek durumda ise hastanın kaç yaşında olduğuna bakılmaz.

- Burun için de aynı şey geçerli mi?

Burunun büyümesi kadınlarda 18-20 yaşta biter. Bu yüzden burun ameliyatlarını 18 yaştan sonra yapmakta fayda var. Çünkü ameliyat sırasında burunun büyüme merkezini zedeleme olasılığımız var. 15 yaşında bu ameliyatı yaparsanız o burun küçük kalır, o yüzden 18 yaş altında yapılmaması gerekir.

ERKEKLERİN İLGİSİ ÇOK

- Estetiğe karşı erkeklerin ilgisi nasıl?

Erkek hastaların sayısı daha hızlı artıyor. Plastik cerrahiye ilk başladığım yıllarda hastaların en fazla yüzde 1-2’si erkekti. Şimdi bu rakam yüzde 15’lere çıktı. Erkekler daha çok dolgu, botoks gibi basit işlemler yaptırıyor. Estetik ameliyatlarında ise erkeklerin en çok istediği burun ameliyatıdır. İkinci sırada jinekomasti dediğimiz memenin aşırı gelişimi, 3’üncü sırada da liposuction geliyor.

- Estetik ameliyatı yaptırmak isteyenlere önerileriniz var mı?

Öncelikle doğru doktorun bulunması çok önemlidir. Çünkü bizim camiamız ne yazık ki, kirlendi. Hasta burun ameliyatı için doktora gittiğinde, doktor ‘meme estetiği de yapalım mı’ diyebiliyor. Hasta ‘benim burnum yapılmalı mı’ diye sorarsa ben bu soruya cevap vermem. Çünkü bu sağlık işi değildir. Ona karar verecek olan hastanın kendisidir. ‘Bu ameliyat size uygun değil’i ben söylerim. ‘Size bu ameliyat yapılmalı’ demek zaten etik değildir.