Estetik ameliyatta bütünlük önemli
Prof. Dr. Emiroğlu, “Hastaların her dediğini yaparsak yanlışa yöneliriz. Biz, mantıklı olanı, doğru olanı yaparız. Estetik işinde en önemli olan kimi ameliyat edilmemesi gerektiğini anlayabilmek” dedi.
Güzellik için bıçak altına yatmanın yükselen bir trend olduğu son yıllarda, estetik adına birçok yöntem geliştirildi. Estetik ameliyatların yanı sıra, botokstan dolguya, PRP’den mezoterapi uygulamalarına kadar uygulanan yöntemler, kişinin yaşlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Estetik operasyonları ve uygulamalarını konuştuğumuz Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, estetikte bütünlüğe ve uyuma bakılması gerektiğini anlattı. “Estetik uygulamalarında kimi reddedeceğini bilmek önemli” diyen Emiroğlu, “Biz, mantıklı olanı, doğru ve kitabi olanı yapmalıyız. Hastanın dediklerine göre ameliyat yaparsanız yanılırsınız” diye konuştu.Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, uygulamalar, yanlışlar ve yöntemler hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
- Kendinizi tanıtır mısınız?
1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Tıp eğitimim devam ederken, Genel Cerrahi Staj Programı’nın bir kısmını İtalya’daki Ferrara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof.Dr. Ippolito Donnini’nin başkanlığındaki Cerrahi Departmanı’nda tamamladım. Mecburu hizmetten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamladım. 1992’de Japonya’ya giderek Tokyo Showa Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı’nda eğitim aldım. 2004 yılında “Profesör” kadrosuna atandım ve 32 yıldır bu işi yapıyorum.
- Kliniğiniz hakkında da bilgi verir misiniz? Hangi işlemleri yapıyorsunuz?
Kliğimizde daha çok botoks, dolgu gibi daha basit işlemler yapıyoruz. Küçük ameliyat işlemlerini klinikte yaparken, büyük ameliyatları özel hastanelerde yapıyorum. Burun estetiği, alın germe, kaş kaldırma gibi yüz estetiği, karın germe, kol sıkıştırma, liposuction gibi vücut estetikleri, çeşitli meme estetikleri, deri gençleştirici tedaviler, tırnak batması, dolgu, PRP gibi uygulamalarımızla hizmet veriyoruz.
YÖNTEMLER DEĞİŞTİ
- Eski estetik yöntemleriyle yeni uygulanan yöntemleri karşılaştırırsak nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Yöntemler çok değişti. Özellikle son 10 yıldır yöntemlerin çoğunda değişiklik var. Özellikle yüz germe, karın germe teknikleri, meme estetiği teknikleri ve burun estetiği tekniklerinde çok önemli değişiklikler oldu. Benim başladığım zamanki ameliyatların neredeyse hiçbirini şimdi yapmıyoruz. Yöntemler daha mantığa, anatomiye ve fizyolojiye uygun hale geldi. Hastaların iyileşme süreleri kısaldı. Hastaya verdiğimiz zarar azaldı. Çünkü her ameliyat aslında bir travmadır. Yöntemler basitleştiği için hastaların ameliyat sonrası iyileşme hızları da arttı.
MANTIKLISINI YAPARIZ
- İsteyen herkese estetik yapılabilir mi?
Hayır. Estetik işinde en önemli olan kimi ameliyat edilmemesi gerektiğini anlayabilmek. Psikolojik olarak uygun olmayan hastalar, beklentilerini iyi değerlendiremeyen, çok yüksek beklentisi olan hastalar baştan elenir. Bir de yanlış uygulamalar isteyen hastalar vardır. Burnu güzelken burnunu yaptırmak isteyenler olabilir. Özellikle meme hastalarında bu yaşanır. Küçük memeliler çok büyük olsun ister, büyük memeliler hepsini al der. Hastaların her dediğini yaparsak yanlışa yöneliriz. Biz, mantıklı olanı, doğru ve kitabi olanı yaparız. Hastanın dediklerine göre ameliyat yaparsanız yanılırsınız.
BİRLİKTE KARAR
- Estetik ameliyatlarında kriter var mıdır?
Estetikte kriter diye bir şey yok. Sizin burnunuz güzeldir, ama beğenmiyorsunuzdur, sizin için güzel değildir. Herkesin yüzündeki uyuma bakılır. Yüzüne uyumluysa, ameliyat etmeye gerek yoktur. Yüz bütün olarak değerlendirilir, yalnızca tek bir bölge değerlendirmez. Kişinin bütünlüğüne, geneline uymayan bir şey varsa düzeltilir. Sizin yüzünüzün her şeyi uygundur, orantılıdır, bir tek burnunuzda sorun vardır. O zaman yapılır. Ama o problemin ne olduğunu hem hasta hem doktor birlikte karar vermelidir. Bu karar yalnızca hastaya veya doktora bırakılamaz. ‘Benim arkadaşlarım burnumu beğenmiyor’ diyerek başvuran bir kimsenin fiziksel ve ruhsal durumu iyi değerlendirilmelidir.
- Estetik olmak için bir yaş sınırı var mıdır?
Estetik yaptırmak, ameliyat olmak moda oldu. Bazen genç kızlar gelip, ‘Arkadaşım estetik ameliyatı oldu, sizce benim nerem yapılabilir’ diye sorular soruyorlar. O hastaları ameliyat etmek veya ameliyata yönlendirmek etik değildir. Hangi hastayı ameliyat yapmayacağını bilmek, hastaları doğru yönlendirmek, dürüstlükle değerlendirmek önemlidir. Estetik yaşı yapılacak ameliyata göre değişir. Meme küçültme ameliyatlarını doğum yapmamış kişilere uygulamayı pek istemeyiz. Süt kanallarını zedeleme olasılığı az da olsa vardır. Ertelemeye çalışırız. Ama ertelemeyeceğimiz durumlar oluyor. 15 yaşında meme ameliyatı yapmak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Memeler postür problemleri yaratacak, omurga anatomisini etkileyecek durumda ise hastanın kaç yaşında olduğuna bakılmaz.
- Burun için de aynı şey geçerli mi?
Burunun büyümesi kadınlarda 18-20 yaşta biter. Bu yüzden burun ameliyatlarını 18 yaştan sonra yapmakta fayda var. Çünkü ameliyat sırasında burunun büyüme merkezini zedeleme olasılığımız var. 15 yaşında bu ameliyatı yaparsanız o burun küçük kalır, o yüzden 18 yaş altında yapılmaması gerekir.
ERKEKLERİN İLGİSİ ÇOK
- Estetiğe karşı erkeklerin ilgisi nasıl?
Erkek hastaların sayısı daha hızlı artıyor. Plastik cerrahiye ilk başladığım yıllarda hastaların en fazla yüzde 1-2’si erkekti. Şimdi bu rakam yüzde 15’lere çıktı. Erkekler daha çok dolgu, botoks gibi basit işlemler yaptırıyor. Estetik ameliyatlarında ise erkeklerin en çok istediği burun ameliyatıdır. İkinci sırada jinekomasti dediğimiz memenin aşırı gelişimi, 3’üncü sırada da liposuction geliyor.
- Estetik ameliyatı yaptırmak isteyenlere önerileriniz var mı?
Öncelikle doğru doktorun bulunması çok önemlidir. Çünkü bizim camiamız ne yazık ki, kirlendi. Hasta burun ameliyatı için doktora gittiğinde, doktor ‘meme estetiği de yapalım mı’ diyebiliyor. Hasta ‘benim burnum yapılmalı mı’ diye sorarsa ben bu soruya cevap vermem. Çünkü bu sağlık işi değildir. Ona karar verecek olan hastanın kendisidir. ‘Bu ameliyat size uygun değil’i ben söylerim. ‘Size bu ameliyat yapılmalı’ demek zaten etik değildir.
KRİTERE UYGUNSA AMELİYAT OLUR
Hasta vücudundaki herhangi bir bölgeyi beğenmiyorsa, bu beğenmeme mantıklı açıklamalarla destekleniyorsa ve istekler bilimsel kriterlere uygunsa ameliyat yapılır.
- Türkiye’de en çok hangi estetik ameliyatlar yapılıyor?
Türkiye’de en çok yapılan estetik ameliyatı burun ameliyatıdır. İkinci sırada meme gelebilir. Üçüncü sırada gözkapağı gelebilir. 4’üncü sırada liposuction gelir. Siz hangi ameliyatı çok yapıyorsunuz, severek yapıyorsunuz onu güzel yaparsınız ve o hasta grubu da size daha çok gelir.
- Estetik olmak isteyen kişiler en çok hangi hatayı yapıyor?
Hasta isteklerinin en çok yanlış olduğu yer genellikle burundur. Diğer bölgelerde daha mantıklı istekler vardır. En mantıksız en abartılı istekler burunla ilgili geliyor. Şunu da belirtmeliyim en zor ameliyatlardan birisi burun ameliyatlarıdır.
DOLGU VE BOTOKS KARIŞTIRILIYOR
- Botoks, dolgu hakkında da bilgi verir misiniz?
Dolgu ve botoks, hastaların en çok karıştırdığı iki basit yöntemdir. Botoks deriye değil adaleye uygulanır. Botoks yapmak için 3 boyutlu anatomiyi iyi bilmek gerekiyor. Ve sanıldığı gibi botoks basit bir uygulama değildir. Botoks ile adalenin gücü azaltılarak, derideki kırışıklar açılıyor. Botoks hacim vermez. Hacim veren dolgudur. Bana gelen bazı hastalar, “ben gördüm botokslular çok kötü duruyor. Yaptırmak istemiyorum” diyorlar. İyi yapılmış botoks zaten anlaşılmaz. Eğer anlaşılıyorsa, o kötü bir uygulamadır. Burun ameliyatında da aynı durum geçerlidir.
- Dolguda önemli olan nedir?
Dolguda önemli olan malzemenin kalitesidir. Kliniğimde geçici dolgu kullanıyoruz. Bir de kalıcı dolgular var. Kalıcı dolguların gelişmiş ülkelerin hepsinde kullanılması yasaktır. Çünkü kalıcı dolgular, dokunun içine giriyor. Bunu tekrar çıkarmak imkansız hale geliyor. Mantıklı düşünülürse, kalıcı dolgu yapılması iyi bir şey değildir zaten. Çünkü hepimizin her yeri her dakika değişiyor. En önemlisi yaşlanıyoruz. Kalıcı dolgu yaşlanmaya uyum sağlamaz. Yaşlandıkça, dolgu yanlış yerde kalır. O yüzden kullanılan dolgu malzemesinin geçici dolgu olması şarttır.
- Dolgu –botoks gibi uygulamalar her yere yapılabiliyor mu?
Tabi yapılır. Ama bizler en çok yüze uyguluyoruz. Basit uygulamalar, yüze, sırta, vücuttaki bazı çukur bölgelere yapılır. Aslında doku kaybı olan her yere yapılabilinir. Botoks, sadece güzellik için değil sağlık amacıyla da kullanılıyor.
- PRP hakkında da bilgi verir misiniz?
PRP, hastanın kendi kanından alınan trombositlerin yoğunlaştırılarak bu hücreler içindeki büyüme hormonlarının verilmesi işlemidir. PRP aslında ileriye dönük bir yatırımdır. Yaşlanmayı geciktiren bir yöntemdir.
LİPOSUCTİON ZAYIFLAMA YÖNTEMİ DEĞİLDİR
- Bu basit tedavi yöntemlerini ne kadar sıklıkla uygulamak gerekir?
Bu yöntemleri belirli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor. Botoks için de aynı şey geçerlidir. Hastalar, ‘uygulama ne kadar gider’ diye soruyorlar. Onun cevabı yoktur. Şöyle düşünmek gerekir, benim baş ağrım bir ilaçla geçiyor, sizin ağrınız iki ilaçla geçiyor. Yöntemi uyguladıktan sonra 3 ay sonra bana tekrar gelen de oluyor, 8 ay sonra gelen de oluyor. Onu bilemiyoruz.
- Son olarak Liposuction hakkında da bilgi verir misiniz? Liposuction bir zayıflama yöntemi midir?
Liposuction’da hastaların en çok yanıldığı nokta budur. Liposuction, bir zayıflama yöntemi değildir. Hastaların çoğu öyle zannediyor. Bana geldiklerinde ‘kaç kilo alabilirsiniz’ diye soruyorlar. Böyle bir şey yoktur. Liposuction yönetimiyle en fazla 5-6 litre yağ alınabilinir. Bir seferde daha fazla yağ almak zararlıdır. Liposuction zayıflama değil, şekillendirme ameliyatıdır. Bölgesel yağlanma fazlası olanlar için uygun bir yöntemdir. Bir de Liposuction uyguladığımız hastalar, tüm yağ hücrelerinin alındığını sanıyor. Bir daha şişmanlayacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Yağ hücresi çoğalarak değil, hücre büyüyerek artar. Bölgedeki bütün yağ hücrelerini alamayız. Liposuction yaptıktan sonra bölgede kalan hücre sayısı ne olursa olsun hasta eski haline dönebilir. Sadece sayı azaldığı için eski haline gelme süresi yavaşlar.
Erkek hastaların sayısı daha hızlı arttığını belirten Prof. Dr. Murat Emiroğlu: Plastik cerrahiye ilk başladığım yıllarda hastaların en fazla yüzde 1-2’si erkekti. Şimdi bu rakam yüzde 15’lere çıktı.
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