ETİEMDER Anıtkabir’de
Etimesgut Emlak Müşavirliği Derneği Yönetim kurulu ve üyeleri Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.
Dernek Başkanı Hakan Akçam'ın mozeleye çelenk koymasıyla başlayan tören saygı duruşuyla devam etti ve Akçam'ın şeref defterini imzalamasıyla son buldu.
Bernek Başkanı Akçam şeref defterine, “Büyük Atatürk, Etimesgut Emlak Müşavirleri Derneği olarak, size, sizin ilkelerinize bağlılığımızı arz etmek için huzurlarınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları olarak, bize açtığınız yolda evrensel ilkelerden ayrılmadan tüm kararlılığımızla yürüyoruz” diye yazdı.
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