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Etimesgut Zırhlı Birlikler Şereflikoçhisar’a taşındı

Başkent'in Etimesgut ilçesindeki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına bağlı Eğitim ve Destek Taburu Şereflikoçhisar'a taşındı.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri birliklerin il dışına taşınması çalışmaları kapsamında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına bağlı Eğitim ve Destek Taburu da Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı bünyesine alındı. Taburun Şereflikoçhisar'a taşınmasıyla çeşitli rütbelerde 160 askeri personel de ilçeye geldi. 

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, Ankara Etimesgut’ta bulunan Zırhlı Birliklerin taşınması çalışmaları kapsamında ilçeye 100 rütbeli ve 60 askerden oluşan Eğitim ve Destek Taburu'nun geldiğini belirtti.      

GEÇEN YIL SEVK EDİLMİŞTİ

Geçen yıl Ağustos ayı içerisinde ilçeye tank ve zırhlı personel taşıyıcıları sevk edilmiş, Etimesgut’taki Zırhlı Birliklerin bir kısmı da Şereflikoçhisar'daki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı'na aktarılmıştı.      

 

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