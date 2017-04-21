Etimesgut’a 55 dönüm orman

Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'ndeki 55 bin metrekarelik alan üzerine 3500 ağaçlık orman kuruyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç dikim çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Ekipler, alanı yetişkin ağaçlarla donatıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin dörtbir yanında hatıra ormanları kurduklarını ifade eden Başkan Demirel şunları söyledi:

"Sadece 2016 yılı içinde 27 park ve 367 bin metrekare yeşil alan çalışması yaptık. Son 2 yılda 11 büyük hatıra ormanı kurduk. 132 bin metrekarelik Atatürk Ormanı, 106 bin metrekarelik 17 Şubat Şehitleri Ormanı, 100 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitleri Ormanı, 57 bin metrekarelik 23 Nisan Ormanı, 23 bin metrekarelik Prof. Dr. Aziz Sancar Ormanı, 15 bin metrekarelik Gün Sazak Ormanı, 10 bin metrekarelik Fırat Çakıroğlu Ormanı, 12 bin metrekarelik Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ormanı, 6 bin metrekarelik Zeki Alasya Ormanı gibi yeşil alanlarımızın yanı sıra onlarca koruluk alanlar oluşturduk.

YETİŞKİN AĞAÇ DİKİLİYOR

Ağaçlandırma çalışmalarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Şimdi de Bağlıca Mahallesi'nde yaklaşık 55 bin metrekarelik alanımıza 3500 adet 5-6 yılık yetişkin ağaç dikiyoruz. İlçemize hayırlı olsun."