Etimesgut’a modern spor kopleksi

15 bin metrekare alan üzerine kurulan biri kapalı 6 saha 5 tribünün yer aldığı tesis, ilçenin en kapsamlı spor kompleksi olma özelliğini taşıyor. Tesiste kapalı basketbol ve voleybol sahası, futbol sahaları, tenis kortları yer alıyor. Her saha için ayrı ayrı tribünlerin de yapıldığı tesiste koşu yolu, fitness setleri de hizmet veriyor. Çocuklar için çocuk oyun alanı dinlenme ve alanlarının yer aldığı tesis yakında halkın kullanımına açılacak. Çalışmaları yakından inceleyen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisin Etimesgut'a hayırlı olmasını diledi.Farklı spor dallarını aynı çatı altında buluşturduklarını kaydeden Demirel, " Yakında hizmete açacağımız spor tesisimiz 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı sunacaktır" dedi.