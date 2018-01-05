Etimesgutlu öğrencilerden zamanda yolculuk

6. sınıf öğrencileri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ederek derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Tarihi birçok eserin sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Etimesgut Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’nde, ortaokul derslerine takviye olacak dersler ücretsiz olarak veriliyor. Kurslardan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri yararlanıyor. Merkezde Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce branşlarında, öğrencilerin okul derslerine ücretsiz takviye eğitim veriliyor. Halen iki eğitim merkezinde 360 öğrenci destek eğitimi görüyor.