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Etimesgut’ta 600 kişiye ücretsiz yabancı dil eğitimi

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi(etiSEM) kapsamında Türkler için İngilizce ve Arapça, yabancılar içinse Türkçe kursları açıldı. Kurslardan yararlanan kursiyer sayısı 600’ü aştı.

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etiSEM Merkez, Yunus Emre Kültür ve Spor  Merkezi, Atakent Sosyal Tesisleri, Turkuaz Kültür ve Spor Merkezi,  etiSEM Atayurt birimi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi ile Satuk Buğrahan Türk İslam Sanatları Merkezi yabancı dil eğitimine ev sahipliği yapıyor. 

Çocuklar için özel olarak ‘Çocuklar için Başlan-gıç İngilizce’ kursları düzenleniyor. Çocuklar yabancı dille etiSEM kurslarında tanışıyorlar. Başlangıç İngilizce kurslarına katılan öğrenci sayısı 300’e ulaştı. Yetişkinler de yabancı dillerini geliştirmek için kursları tercih ediyorlar.

Türkiye’de yaşayan ve oturum izni bulunan yabancı uyruklular ve vatandaşlık almış kişiler de Türkçe kurslarına katılarak dilimizi öğreniyorlar. Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde açılan Türkçe kursuna Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelenlerin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden 40 kursiyer katılıyor.

 

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