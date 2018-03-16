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Etimesgut’ta gençlik dayanışması

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi örnek sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

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Konsey üyeleri Etimesgut Belediyesi engelli memur adaylarına yönelik açılan EKPSS kursunda engellilerin, eli, ayağı, kulağı ve gözü oluyor. etiSEM kapsamında düzenlenen deneme sınavlarında engelli memur adaylarıyla sınava giren gençler, onların sorularını okuyor, cevap kodlamalarına yapıyorlar. Etimesgutlu gençler, ‘1 Hediye Bin Mutluluk’ projesiyle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere önce en sevdiği hediyeleri soruyor. Daha sonra bu hediyeleri 23 Nisan’da öğrencilere ulaştırıyorlar. 3 yıldır devam eden bu proje bu yıl Türkmen çocukları da kapsayarak genişletilerek devam edecek. Kent Konseyi gençlik meclisi üyeleri, özel günlerinde yaşlıları, anneleri, kadınları da unutmuyor. 

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