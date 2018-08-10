Etimesgut’ta hedef Süper Lig

Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yenilenen takım hakkında bilgiler veren Başkan Kartal, “İki yıldır bu ligde oynamamız başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Hedefimiz Süper Lig” dedi. Kulübün 2. Lig takımları içerisinde en iyi imkânlara sahip olduğunu belirten Kartal, yeni tesisin de tamamlanmasıyla en iyi şartları sporculara sunmuş olacaklarını dile getirdi.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANACAĞIZ

Kartal, “Etimesgut Belediyespor olarak örnek bir kulübüz. Kısa bir zaman sonra çok daha iyi şartlara geleceğiz. Bizim yapmamız gereken şampiyonluğa odaklanmak. Bu sene özellikle genç arkadaşları aramıza kattık. Bu arkadaşlarımız, önce kendileri sonra bizim için mücadele etmeli. Futbolcu kardeşlerimin hedefi de ya Süper Lig ya da 1. Lig’de oynamak olmalı” diye konuştu. Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek tüzüğe ‘kulüp borcundan yönetim sorumlu’ maddesi koyduklarını hatırlatan Kartal, “Kulübün borçlarının yüzde 60’ından başkan, yüzde 40’ından ise yönetim kurulu sorumlu. Kimsenin bizden alacaklı ayrılması imkânsız” dedi.

KEMİK KADRO KORUNDU

Teknik Direktör Ayhan Atik ise geçen sezondaki kemik kadroyu koruduklarını belirterek, genç isimlerin de katılımıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. İlk etap kamp çalışmalarını yaptıkları Kartepe’de ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını belirten Atik, “Lige iyi bir giriş yapacağımıza inanıyorum, kendimizden eminiz. Lige iyi bir havayla girersek, hedefimize emin adımlarla ilerleriz” ifadelerini kullandı.