Etimesgut’ta öğrencilere eğitim desteği

Etimesgut Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile meslek ve beceri eğitimi protokolünün ardından örgün eğitim protokolü de imzalayarak eğitime desteğini artırdı. Meslek-beceri ve örgün eğitim kurslarından yararlananların sayısı 6 bine ulaştı. İmzalanan protokolle birlikte Etimesgut belediyesi 2 noktada Belediye Destek Eğitim Merkezi açtı.

ÖRGÜN EĞİTİME DESTEK

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, nüfusu 600 bine ulaşan ilçenin 100 bine yakın öğrencisi olduğunu hatırlatarak, “Bu protokolle birlikte artık örgün eğitimde de öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Ortaokul öğrencilerimizin okul derslerinde daha başarılı olmaları için takviye eğitimlerini ücretsiz veriyoruz. Bu eğitimlerle öğrencilerimizin daha başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.