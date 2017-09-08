etiSEM’de kayıt dönemi başladı

Etimesgut’ta oturan ve 17 yaş üzeri herkesin ücretsiz olarak katılabileceği kurslar için son kayıt tarihi 17 Eylül olarak açıklandı. Güz dönemi 22 Ocak tarihinde sona erecek.etiSEM, 10 şubesinde alanlarında uzman 120’yi aşkın eğitim kadrosuyla bu yıl yaklaşık 10 bin Etimesgutlu’ya meslek ve beceri eğitimi verecek. Bu yıl 140 farklı kurs programında uygulanacak meslek ve beceri eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını alacaklar. Kurslar ve kayıt için ayrıntılı bilgiye www.etisem.etimesgut.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM projesiyle her yaştan Etimesgutlu’ya meslek ve beceri eğitimlerini ücretsiz olarak sunduklarını belirterek, “etiSEM kapsamında, birçok yüksek okul ve fakültelerde bulunmayan donanıma sahip onlarca derslik, atölye ve laboratuara sahibiz. Çok tecrübeli ve nitelikli bir eğitim kadromuz var.

Meslek ve beceri kurslarımızı 2013’ten itibaren başarıyla uyguluyoruz. Yeni dönem kayıtlarımız başladı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve Başkent Üniversitemiz işbirliğiyle kurs çeşitliliğini artırdık, içeriğini güncelledik. Aşçılıktan muhasebeye, cam işlemeden takı tasarıma kadar onlarca branşta kurs programı açmış bulunuyoruz. Bu kurslarımızın her biri hemşehrilerimizin vakitlerini değerlendirecekleri, kendilerini geliştirerek yeni meslekler edinebilecekleri kurslardır. Tüm hemşehrilerimizi etiSEM kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.