etiSEMliler lösemili çocuklara bere örüyor

Kursiyerler lösemili çocuklar üşümesin diye bere örüyorlar. 20 kursiyer kadın bir araya gelerek yoğun tempoda çocuklara bereleri yıl başından önce yetiştirmeye çalışıyor. Rengarenk iplerden örülen farklı örneklerdeki bereler Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) ulaştırılacak. Kursiyerler böyle bir çalışma yaparak lösemili çocuklara moral vermek istediklerini belirten kursiyerler, “Çocuklarımızın başları üşümesin dedik; rengarenk bereleri görünce mutlu olsunlar istedik. Ev hanımları olarak elimizden geldiği kadarıyla bu şekilde onların yanında olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.