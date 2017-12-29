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etiSEMliler lösemili çocuklara bere örüyor

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) bünyesinde hizmet veren Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Eğitim Merkezi örnek bir çalışmaya imza atıyor.

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Kursiyerler lösemili çocuklar üşümesin diye bere örüyorlar. 20 kursiyer kadın bir araya gelerek yoğun tempoda çocuklara bereleri yıl başından önce yetiştirmeye çalışıyor. Rengarenk iplerden örülen farklı örneklerdeki bereler Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) ulaştırılacak. Kursiyerler böyle bir çalışma yaparak lösemili çocuklara moral vermek istediklerini belirten kursiyerler, “Çocuklarımızın başları üşümesin dedik; rengarenk bereleri görünce mutlu olsunlar istedik. Ev hanımları olarak elimizden geldiği kadarıyla bu şekilde onların yanında olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar. 

 

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