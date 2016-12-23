Evren’de ihtiyaç sahiplerine yardım

İlçe sakinlerine zaman zaman çat kapı ziyaretler gerçekleştiren Evren Belediye Başkanı Abdulkadir Demirci, Evren’de maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demirci, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda okullarda öğretim gören öğrencilere de kırtasiye ve gıda yardımını da artırarak devam ettiriyoruz’ dedi.

YARDIMLAR ARTARAK SÜRECEK

Bundan sonra da öncelikle yetimlere ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine yardımları artırarak devam ettireceklerini söyleyen Başkan Abdulkadir Demirci, “Rabbim inşallah bu iyilikleri her zaman bizlere yapmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.