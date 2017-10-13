Fatima global bir marka olacak

Geniş bir ürün yelpazesiyle zorlu bir savaşın tam da ortasında yolculuğa çıkan Fatma Semiz, bu hafta Ankara’nın Renkleri’nin konuğu oldu. Hedeflerini, yürümek istediği yoldaki büyük-küçük tüm zorlukları ve amaçlarını konuştuk. O da sorularımızı içtenlikle yanıtladı...

- Öncelikle şunu soralım. Uzun zamandır iş dünyasının içindesiniz ancak bu sefer bambaşka bir sektörde yepyeni bir markayla karşımızdasınız. Bu nasıl oldu?

Fatma Semiz: Evet hayatımın en heyecanlı dönemlerinden birisini yaşıyorum. Üzerinde çok çalışıp, çok emek verdiğimiz markamız ‘Fatima’ artık yaşama merhaba diyor. Yepyeni anlayış ve konseptle ‘Fatima’ markamızı hazırladık. Alışılmışın dışında aslında çok zor bir işe adım attık. Çikolatadan, lokuma, kolonyaya, oda kokusundan, mumlara, cam ve gümüş hediyeliklere kadar geniş bir yelpazedeki ürün çeşitliliğimizle ‘Fatima’ markamızı oluşturduk. Bu aslında benim hayatımdaki çok uzun bir dönemin getirisiydi. 15 yılı aşkın bir süredir dünyanın birçok ülkesini gezdim, ülkemizin her köşesini karış karış dolaştım. Bu gezilerimde mukayese imkânı buldum ve çok değişik ürünlerle karşılaştım. En büyük kriterimiz ise ‘önce kendimizin o ürünü sevmesi’ idi. Bizim sevmediğimiz, yemediğimiz, kokusundan hoşlanmadığımız bir ürünü asla markamızın altında barındırmayacağız. Aslında beynimde hep bir isim vardı. Belki bu yüzden hiçbir ismi markayla buluşturamıyordum. Kendimi bildiğim günden beri hayran olduğum, benim hayatımın en önemli karakteri olan babaannem Fatima hep idolüm olmuştu. Tereddüt etmeden Fatima’yı benimsedik. Bundan tam 85 yıl önce doğan babaannemin hünerli elleri, lezzetli sofrasının bereketi ve muhteşem bahçesinin zenginliği bana ilham verdi.”

BABAANNEM BİZE UĞUR GETİRECEK

- Babaannenize ithaf ettiğiniz bir marka yaratmak hayaliniz miydi?

Fatma Semiz: Babaannem çok güçlü karaktere sahip, rol model bir kadındı. Ben doğmadan çok önce vefat etmişti. Kısacık bir ömre o kadar çok şey sığdırmış ki, küçüklüğümden itibaren hep onun bu özelliklerini dinleyerek büyüdüm. Aslında hayatımı şekillendiren bir karakter olmuştu. Beni en çok etkileyen yanı güçlü kişiliğinin ona kazandırdığı saygınlıktı. Genç yaşına rağmen erkek egemen bir toplumda sözünü dinleten, saygı duyulan bir kadındı. Büyük bir ailenin içinde bir ev kadınının bu kadar sevgi ve saygıyla anılması beni çok etkilemiştir. Bundan tam 85 yıl öncesini düşünürsek bunun daha çok anlam kazandığını görürüz. İşte yaşamım da bu kadar etkili bir ismi bu güzel proje ile buluşturduk. Fatima Markası bize uğur getirecek. Fatima 1932 diyerek onun doğduğu yılı anlatmak istedik.”

BİZE 24 SAAT YETMİYOR

- Markayı oluştururken nasıl çalışmalar yaptınız? Kurumsal kimliği son derece başarılı olan Fatima’yı oluştururken ekibinizle yaptığınız ön çalışmalardan bahseder misiniz?

Fatma Semiz: “Fatima Markası bugüne kadar ne Türkiye’de ne de dünyada yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Farklı alanlarda yer alan ürünleri kendi belirlediğimiz kıstaslar doğrultusunda şekillendirip üreterek markamız altında topluyoruz. El yapımı ve orijinal menşeyli olmak gibi iki önemli kriterimiz var. Asla fabrika yapımı ürünleri bünyemizde barındırmayacağız. Fabrikasyon üretim Türkiye’yi ve dünyayı sarmış durumda. Çikolataların eski tadı yok. Sabunlara doğal olmayan maddelerle koku veriliyor.İşte böyle bir ortamda Fatima markasını farklı kılacak çalışmaların içine girdik. Ekibim ve ben sürekli geziyoruz. Dünyada ve Türkiye’de neler yapılıyor yerinde görüyoruz. Bu doğrultuda bir üretim modeli gerçekleştirdik. Çikolatamızın üretimi için çok başarılı bir ekiple çalışırken bunun ambalajı için bambaşka ekiple çalışmalar yürütüyoruz. Sabun ve oda kokusu için yurdumuzu karış karış gezdik. Zeytinyağı veya mum ürünlerimiz için yine öyle çalışmalar yürütüyoruz. Geçen hafta yurt dışında elle cam ve gümüş işleri yapan firmalarla bir aradaydık. Bu süreçte 24 saat yetmiyor. Bir geziden başka bir geziye geçiyoruz. Çünkü Fatima markasını bir kalite çizgisi ile buluşturacağız. Her şeyin eksiksiz ve kusursuz olması için çaba gösteriyoruz. Tanıtım çalışmaları, satış noktaları ve dijital pazarlama çalışmalarını da buna eklersek yoğunluğumuzun boyutu ortaya çıkar.”

- “32 yıllık kısacık ömrüne bolca sevgi, iyilik ve lezzet sığdıran, yaptığı yemeklerin tadı damaklarda kalan Fatima’nın lezzetlerini markanızla 85 yıl sonra tekrar keşfedeceğiz.” İnternet sitenizdeki bu bölüm hayli dikkat çekici. Hangi lezzetler öne çıkıyor? Her biri birbirinden özel lokumlar çikolata ve drajeler. Lezzette sizi farklı kılan ne olacak?

Fatma Semiz: Ağzınıza aldığınızda kakao tadını aldığınız bir çikolata tadı kaldı mı? İçinde kimyasal boya var mı diye şüphe duymadığımız çikolata ürünleri var mı? İşte buna benzer tüm soruların varlığı Fatima markasının doğmasına neden olan faktörlerdir. Kesinlikle hiçbir ürünümüzün içinde katkı maddesi bulunmamaktadır. Çikolataya olan sevgim bu konuya galiba biraz daha önem vermeme yol açtı. İddialı bir üretim modeli gerçekleştirdik. Fatima markası bütün duyulara hitap edecek iddiasında olmamız ürünlerimizin kalitesine de yansıyacak. Zeytinyağımız, lokumlarımız ve diğer tüm ürünlerimiz hem bu anlayışın ışığında tüketiciye sunulacak.”

- Fatima markasındaki kolonya, oda kokuları ve mumların özellikleri nelerdir? Esansları yaratma ve seçme konusundaki yol haritanız ne oldu?

Fatma Semiz: “Fatima Markası altında yer alan tüm ürünlerimiz doğanın saflığı ile tüketiciye sunulacaktır. Kolonya, oda kokuları ve mumlarda bu kapsam içindedir. Anadolu’nun eşsiz çiçek bahçeleri ve aromaları bize yol haritası oldu. Markalaşma sürecine girdiğimiz günden beri bu alanda sürekli ürün geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri çeşitli guruplarda test ediyoruz. Onların reaksiyonlarına göre ürün üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyoruz. Farklı ve kalıcı olmanın yanı sıra insan sağlığı da en önemli belirleyicimiz. Fatima Marka ürünlerimizde insan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir kimyasal olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.”

- Fatima ürünlerinin satışı nerelerde olacak. Markanızın şubeleşmesini ve başka şehirlerde olmayı da istiyor ve hedefliyor musunuz?

Fatma Semiz: “Fatima markasına tüketicinin kolay ulaşması temel hedefimiz. İnternet satışları, AVM satış noktaları ve Alışveriş caddelerinde mağazaları üzerinde çalışıyoruz. Hedef kitlemize uyan tüm satış noktalarında olmak istiyoruz. Trendlerin takibi ve pazarın şekillenmesi gibi faktörler bizim bu konuda alacağımız kararları belirleyecek. Fatima Markası olarak iddialı bir çıkış yapmak istiyoruz. Hedefimiz dünya markası olmak. Dünyanın en önemli noktalarında Fatima logosunu ve ürünlerini göreceksiniz. Bu konuda belirlediğimiz hedefler var.”

MARKA OLMAK BİR TAKIM OYUNUDUR

- Türkiye’de marka çıkaramamak gibi bir sorun var. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Fatma Semiz: “Markalaşma sürecinin birçok safhası var. Bu safhaların birbiri ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimi bulunuyor. Eğer siz bu safhaların birinde veya birkaçında eksik bir çalışma yaparsanız bu doğrudan markanın kaderini belirler. Dünyada kendi alanında marka haline gelmiş şirketlere baktığınız zaman her alanda sürdürülebilirlik, inovasyon yeteneği, trendlerin takibi, pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda büyük başarı yakaladığını görüyoruz. Marka olmak ve başarıyla yerinde kalmak bir takım oyunu. Türkiye’de maalesef bu yapılamadı. Global pazarda etkili olmanın kuralları var. Mutlaka bunlara uyulması lazım. İşte bu faktörler yerine gelmediği için Türkiye olarak bugüne kadar çok az marka çıkardık. Ancak Türkiye’nin önümüzdeki dönem bu konuda çok ileriye gideceğini ve birçok alanda marka şirketler çıkartacağına inanıyorum.

- Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapıyorsunuz ve takip ettiğimiz kadarıyla da oldukça yoğunsunuz. Markanızla sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı düşünür müsünüz?

Fatma Semiz: “Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanlığı görevimi tamamladıktan sonra, şu anda İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu (İÇGİAF) Başkanlığını yürütüyorum. Hem ANGİAD Başkanlığım döneminde hem de bugün İÇGİAF Başkanı olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdim. Her alanda sosyal sorumluluk projelerini başarı ile yaşama geçirdik. Buradan kazandığım çok büyük bir deneyimi Fatima’da da kullanmak istiyorum. Kaliteli ve direk amaca yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile markamızı bir araya getireceğiz.”