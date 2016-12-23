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Fenerbahçeli iþadamlarýndan yeni yýla merhaba

Ankara Fenerbahçeli Ýþ Adamlarý ve Yöneticiler Derneði (AFÝDER) Yýlbaþý balosu Çukurambar Green Park otelde yapýldý.

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Gecede misafirlere hitap eden Dernek Baþkaný Ýlker Arabacýoðlu, ülkemizin yaþadýðý zor günlere iþaret ederek üzerilerine  düþenin kenetlenmek, el ele vermek ve ülkenin  her ferdinin iþini en iyi þekilde yapmasý olduðunu söyledi. Arabacýoðlu, Fenerbahçeli iþ adamlarý olarak da görevlerinin üretmek, katma deðer yaratmak ve istihdam yaratmak olduðunu sözlerine ekledi. Baloda sahne alan Ýstanbul Arabesgue Project gurbu geceye katýlan misafirlere doyumsuz bir müzik  ziyafeti sundu. Arabesk þarkýlarý caz tarzýyla yorumlayan grup proðramlarýnýý marþlarla da süsleyerek konuklarýn milli duygularýný geceye yansýtmasýný saðladý.

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