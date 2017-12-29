Film Festivali için başvurular başlıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, 19-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 29. kez gerçekleştirilecek Ankara Uluslararası Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Ulusal Uzun’, ‘Ulusal Belgesel’ ve ‘Ulusal Kısa’ film yarışmaları ile Türk Sineması’nın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik etmesi hedefleniyor. Festival kapsamında ulusal uzun film yarışması en iyi film ödülü 50 bin TL, En İyi İlk Film Ödülü 10 bin TL; ulusal belgesel film yarışmasında birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin00 TL olarak belirlendi. Ulusal uzun proje geliştirme desteği yarışmasında ise dereceye girecek olan iki film projesinin her birine 30 bin TL para ödülü verilecek.