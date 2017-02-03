Formula’da ülkemizi Hacettepe temsil edecek

Topluluk yarışmaya, kendi tasarladıkları Formula aracı ile katılacak.

Yarışma, 20-23 Temmuz tarihlerinde İngiltere’nin Silverstone pistinde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden 150’ye yakın takımın katılacağı yarışmada, ekipler, mühendislik, maliyet analizi, iş sunumu gibi farklı kategorilerde mücadele edecek. Yarışmaya aralarında takım patronları ve pilotların da bulunduğu pek çok ünlü isim katılacak. Formula 1’in önemli isimleri, takım garajlarını ziyaret edecek ve onların tasarımlarını yakından inceleyecek.Hacettepeli öğrenciler, Formula Student yarışmasında, tasarladıkları araç ile teknik delege tarafından çeşitli performans testlerine tabi tutulacak.