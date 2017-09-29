FRS sektörde büyümeye devam ediyor

2001 yılında Ankara’da kurulan FRS firması Türkiye’nin ilk doğalgaz regülatörleri, doğalgaz selenoid vanaları, doğalgaz filtreleri üretmeye başlayan firma, kurulduğu günden günümüze üretim yelpazesini genişleterek sektörel anlamda birçok ilki ortaya koydu. FRS firması, hem yurt içinde hem de İtalya, İran, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Azerbeycan, Ermenistan, Irak gibi ülke pazarlarına OEM ve/veya kendi markası ile satışlara başladı. FRS ile kardeş firma TARGAZ yöneticileri, bu başarıları sağlayan personelleri için moral ve motivasyon yükseltme amaçlı düzenlediği akşam yemeğinde buluştu. Çalışanlar yemekte hem eğlendi hem de moral depoladı