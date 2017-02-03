Fuar için düğmeye basıldı

ATO Başkanı Baran, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi’nin hissedarlarından Akyurt Belediyesi’ni ziyaret etti. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, ziyaret sırasında, Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili bir sunum yaptı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Ziyaretin ardından TBMM eski Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ziya Kemal Gazioğlu, Murat Ülkü Karakuş, Faruk Köylüoğlu ve Selahattin Karaoğlan’dan oluşan heyet, Akyurt Fuar Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili çalışmalara yoğunlaştıklarını belirten Baran, “ATO olarak fuar alanının inşası için kurulan şirketin yüzde 20 hissedarıyız. Ankara’nın kongre ve fuar turizminde gelişmesi için büyük önem taşıyan bu projenin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Ankara’yı uluslararası standartlarda bir fuar alanına kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi.​