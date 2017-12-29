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Gagavuzya’ya iki büyük yatırım

Altındağ Belediyesi Gagavuz Türkleri’nin yaşadığı Gagavuzya’da yaptığı yatırımlara yenilerini ekliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla yapılan Gençlik Merkezi›nin ardından Çadır Lunga Huzurevi için düğmeye basıldı.

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Altındağ Belediyesi, büyük rağbet gören ve her mahallede bulunan eğitim, kültür ve gençlik merkezlerinin bir benzerini Gagavuzya’da inşa ediyor. Gençlik merkezinin inşaatı devam ederken, bir yandan da Gagavuzya’nın ihtiyacı doğrultusunda modern bir huzurevi inşaatına başlandı. Ekim ayında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah’ın katıldığı törenle temeli atılan gençlik merkezinin ardından Gagavuzya Çadır Lunga Huzurevi’nin inşaatı da hızla yükseliyor.

Gagavuzya’nın başkenti Komrat’a inşa edilen ve bin 5 metrekare alana sahip gençlik merkezinde; dershane, internet cafe ve etüt merkezleri bulunuyor. Huzurevi ise Gagavuzya’nın Çadır-Lunga şehrinde 993 metrekare alanda projelendirilirken, konaklayacak yaşlılar için terastan revire kadar her türlü ihtiyaca uygun olarak inşa ediliyor.

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLACAK

Başkan Tiryaki, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın isteğiyle Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne Altındağ Belediyesi olarak iki yatırım kazandırıyoruz. Gagavuzya’daki gençlik merkezi, ortak kültüre sahip olan ve aralarında binlerce kilometre bulunan iki kardeş halkı daha da birleştirecek. Gagavuzyalı gençler merkezde kültürle, sanatla meşgul olurken, bir yandan da Türkiye hakkında bilgi edinecekler ve aramızdaki bağlar gelecek nesillere de taşınacak” dedi.

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