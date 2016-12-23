Galericiler 2. el araç satışları için umutlu

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiyi hedef alan tüm olumsuz girişimlere rağmen 2016’da otomotiv piyasasının iyi bir yıl geçirdiğini, 2017’de ise sektörde ciddi bir hareketlenme beklediklerini belirtti. İkinci el otomotiv piyasasında toplam satışların bu yılın tümünde 6,7 milyona ulaşacağını ifade eden Erkoç, 2017 yılında ikinci el araç satışlarının 7-7,5 milyon aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Erkoç, "2017’de dövizde ve faizde istikrarın, piyasalarda güvenin artması ve ekonomide yeniden hızlı büyüme ivmesi- nin başlaması ile sektörde yeniden hareketlenme olacak" değerlendirmesinde bulundu.