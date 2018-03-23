Gastronomi Zirvesi, Türk mutfağına köprü olacak

7 bölgenin 14 lezzetinin ziyaretçilere ikram edileceği Zirve’de, aynı zamanda 7 bölgenin kültürel değerlerinden oluşacak şeker hamuru sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, Gastronomi Zirvesi’ni uluslararası boyuta taşıyarak, Türk mutfağının dünyada daha çok tanınmasını hedeflediklerini bildirdi.

AMACIMIZ ULUSLARA ARASI BOYUT

Gastronomi Zirvesi hakkında bilgi veren Tufan, Zirve’nin bir senelik çalışma ürünü olduğunu kaydetti. TAŞPAKON, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Gastronomi Zirvesi’nin ortaya çıktığını söyleyen Tufan, Zirve’ye Ankara Valisi Ercan Topaca’nın ilgi göstererek himayesine aldığını söyledi. Valiliğin bu Zirve’yi sahiplenmesinin sevindirici olduğunun belirten Tufan, amaçlarının Zirve’yi uluslararası boyuta taşımak olduğunu kaydetti. Daha sonraki yıllarda yabancı şefleri de Zirve’ye davet edeceklerini belirten Tufan, Türk mutfağının dünyadaki bilinirliliğini artırmayı amaçladıklarını anlattı.

FARKLI BİR ORGANİZASYON

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Zirve’nin desteklendiğini kaydeden Tufan, “Zirve’yi Türkiye’nin Başkent’i Ankara’da yapmak istedik. Aynı zamanda farklı bir organizasyon gerçekleştirme istedik. Gastronomi Zirvesi denince akla sadece yemek gelmemeli. Paneller, seminerler, dünya rekoru, yemek sunumları, kültürel sunumlar gibi etkinliklerle Zirve çok renkli hale geldi” dedi.

27 BİN PORSİYON YEMEK DAĞITILACAK

Zirve’de 7 bölgeye ait 14 sunumun gerçekleştirileceğini dile getiren Tufan, şunları söyledi: “7 bölgeden gelen ve Konfederasyonumuza bağlı federasyon ve dernek başkanlarımız, üye şeflerimiz, her bölgenin kendine ait orijinal reçeli 2 çeşit yemeğini yaparak, gelen ziyaretçilere ücretsiz dağıtılıyor. Toplamda 27 bin porsiyon yemek Zirve’ye gelen ziyaretçilere dağıtılacak. İç Anadolu Bölgesi’nden Konya Etli Bamya, Kırıkkale Güveçte Tuvalak, Karadeniz Bölgesi’nden Tokat Sarma, Giresun Fasulye Kavurma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Adıyaman Çiğ Köfte, Gaziantep Katmer, Marmara Bölgesi’nden İstanbul Pilavı, Balıkesir Höşmerim, Doğu Anadolu Bölgesi’nden Van Ekşili Köfte, Erzincan Kesme Mantı, Akdeniz Bölgesi’nden Adana Sarımsaklı Köfte, Isparta Güllük İrmik Helvası ve Ege Bölgesi’nden Uşak Tarhanası, Manisa Nohutlu Mantı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.”

Konfederasyonun Butik Pastacılık Takımını oluşturan işinin ehli 7 Butik Pasta Sanatçısının 7 bölgenin kültürel değerlerini şeker hamurundan yaptığı eserlerin Zirve’de sergilendiğini de dile getiren Tufan, “Mesela Karadeniz Bölgesi’nden Sümela Manastırı, horon tepenler, hamsiler, mıhlama vb. şeker hamurundan yapıldı. Bunun gibi 7 bölgeye ait kültürel değerler sergisini ziyaretçiler gezebilir” diye konuştu. Tufan, ayrıca butik pasta eğitimcilerinin, ziyaretçilerle birlikte bir atölye çalışmaları da yaptığını belirtti. Tufan, 2018 yılının Türkiye’de Troya Yılı ilan edilmesi kapsamında Konfederasyon üyesi Çanakkale Profesyonel Aşçılar Derneği ile birlikte Zirvede 20’ye yakın Trova kültürüne ait yemeğin sergilendiğini de ifade etti.