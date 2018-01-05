Gayrimenkul 2, dolar ise 1 kazandırdı

Ankara’da gayrimenkul sektörüne yön veren EKN Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eken, 2016’yı çalkantılarla kapatan 2017’de ana gündemi seçim, coğrafi sorunlar ve dövizdeki ani hareketler olan Türkiye’de, büyük yatırımcıların yatırım portföylerinde gayrimenkule çok daha fazla yer verdiğini kaydetti.

Osman Eken, fırsatları en iyi değerlendirenin ‘en iyi yatırımcı’ olduğunu dile getirerek, “Aslında bu çalkantılar gayrimenkulde çok sayıda fırsat kapısı açtı. Dövizdeki seyir bazı kişilerin ellerindeki değerli arsalarını çıkarmaya kadar sürükledi. Oysa yılın geneline baktığımızda doların yılbaşından şu ana kadar yüzde 8 kazandırdığını, gayrimenkulde ise ortalama kazancın en az yüzde 15 olduğunu görüyoruz. Dolar bir kazandırırken, gayrimenkul en sıkıntılı dönemde bile 2 kazandırdı” diye konuştu.