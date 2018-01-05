Gazi Teknopark yeni girişimciler arıyor

2017 yılında 26 girişimcinin TÜBİTAK’tan toplam 3 milyon 900 bin lira fon almasına olanak sağlayan Gazi Teknopark BİGG Anahtar Programı yeni dönem başvuruları başladı. Yüzde 79 başarı oranıyla en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark’ın bu yılki BİGG birinci çağrı başvuruları için son tarih 15 Ocak 2018. Gazi Teknopark’ın Bireysel Genç Girişim (BİGG) Anahtar Programı’na başvuran girişimciler, kendi alanlarında uzman olan deneyimli kişilerden eğitim ve birebir mentorluk desteği alarak, iş planı hazırlamayı, iş modelini, doğru bir şekilde kurgulamayı ve pazarı tanımlayıp geliştirmeyi öğreniyor.