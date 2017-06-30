Geleneksel el sanatını yaşatıyor

Atasoy, “Bendeki bu derin merak ve sevgiden kaynaklanan istek ile el yapımı bıçak tasarımlarıma kendi bakış açımı katıyorum” diyerek, ev hanımlarına, “Hiçbir bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaz” tavsiyesinde bulunuyor. Güdül’de, bıçak imalatı işi yapan Erdal Atasoy, ustası olmadan mesleğe adım attığını, kendi kendini geliştirerek öğrendiği günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalıştığını söyledi. Güdül’ün çok eski bir yerleşim bölgesi olduğunu belirten Atasoy, geçmiş dönemlerde kılıç, kama gibi işlerin Güdül’de yoğun bir şekilde yapıldığını, günümüzde ise tek imalatçının kendisi olduğunu kaydetti.

SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR Atasoy, hobi üzerine el sanatına dayalı bıçak üretimine başladığını ve el yapımı üzerine çalıştığını söyleyerek, şöyle devam etti: “Bıçak imalatı işi, el emeğine dayalı, işçilik bakımından yapımı çok uzun zaman alan, çok emek ve incelik isteyen bir iş. Geyik boynuzundan bıçak sapları tasarımlarım var. Sipariş üzerine çalışıyorum. Müşterinin özel isteği üzerine tasarım ve üretimler yapıyorum. Hedefim kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak”