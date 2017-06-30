Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Geleneksel el sanatını yaşatıyor

Güdüllü bıçak ustası Erdal Atasoy, tamamen el emeği ve göz nuru bıçak imalatı ile günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atasoy, “Bendeki bu derin merak ve sevgiden kaynaklanan istek ile el yapımı bıçak tasarımlarıma kendi bakış açımı katıyorum” diyerek, ev hanımlarına, “Hiçbir bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaz” tavsiyesinde bulunuyor. Güdül’de, bıçak imalatı işi yapan Erdal Atasoy, ustası olmadan mesleğe adım attığını, kendi kendini geliştirerek öğrendiği günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalıştığını söyledi. Güdül’ün çok eski bir yerleşim bölgesi olduğunu belirten Atasoy, geçmiş dönemlerde kılıç, kama gibi işlerin Güdül’de yoğun bir şekilde yapıldığını, günümüzde ise tek imalatçının kendisi olduğunu kaydetti.  

SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR Atasoy, hobi üzerine el sanatına dayalı bıçak üretimine başladığını ve el yapımı üzerine çalıştığını söyleyerek, şöyle devam etti: “Bıçak imalatı işi, el emeğine dayalı, işçilik bakımından yapımı çok uzun zaman alan, çok emek ve incelik isteyen bir iş. Geyik boynuzundan bıçak sapları tasarımlarım var. Sipariş üzerine çalışıyorum. Müşterinin özel isteği üzerine tasarım ve üretimler yapıyorum. Hedefim kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA