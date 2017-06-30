Gelir İdaresi’nden Hurdacılara ziyaret

Gelir İdaresi Başkanı Ertürk, İvedik Hurdacılar Sitesi’nde sektörlerin ve mükelleflerin sorun ve önerilerini yerinde değerlendirmek üzere kağıt, metal, bakır vb. hurda atık ticareti yapan işyerlerini ziyaret etti. Ankara Hurdacılar Odası Başkanı İrfan Çinkaya ve Hurdacılar Sitesi esnafı tarafından heyete sektörler ve yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verildi.

Ziyaretlerde kaynaklarının daha verimli ve rasyonel değerlendirilmesinde önemli bir yeri bulunan hurdacılık faaliyetinin önemine değinen Ertürk, hurdacılık sektörünün vergisel sorunlarını ve önerilerini ayrıntılı bir şekilde Oda Başkanı İrfan Çinkaya ve Hurdacılar Sitesi esnafı ile değerlendirdi.