GEMAK Ar-Ge Merkezi ile şehre güç katacak

Ankara'nın önemli firmalarından Gemak, AR-GE merkezi olarak da hizmet verecek. Bu yıl 6. kez düzenlenen Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi belgesi verilen Gemak, yaptığı çalışmalarla Ankara’ya güç katacak.

HEDEF: TEKNOLOJİYE YÖN VEREBİLMEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü›nün elinden AR-GE Merkezi Belgesi’ni alan Gemak A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hande Öztürk, merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini anlattı. Türkiye’nin 368. AR-GE merkezi olduklarını belirten Öztürk, alınan belgeyle firmanın taçlandığını söyledi.

Köklü bir kuruluş olan Gemak’ın, 30 yılı aşkın olan bilgi ve deneyimini gerçekleştirdiği proje çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen Öztürk, “Gemak, araştırma ve geliştirme kapsamında yüksek katma değerli projeler yaparak ve bu projeleri ticarileştirerek mevcut ağını genişletmeyi, hizmet verdiği müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Gemak’ın vizyonu ileri teknolojili, yüksek verimli, kaliteli ürün ve servisler sağlamak ve paslanmaz çeliğin kullanıldığı her alanda kaliteli ürünler sunmaktır” diye konuştu.