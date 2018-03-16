Genç Arılıların başarılı robotları

Arılı öğrenciler ilk 20’de 5 farklı robotla yer alırken yarışmanın çok zorlu 4 görevini bitirmeyi başaran toplam 54 robotun içinde 16 ARI robotu yer aldı. Genç Arılılar ekip çalışmasında gösterdikleri başarı ile de diğer katılımcıların dikkatini çekerek rakip takımlardan övgüler aldılar. Robot tasarımlarında görev alan öğrencileri kutlayan Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seva Demiröz, okullarında yaptıkları çalışmalarla dijital çağın ve yeni nesil teknolojilerin sürdürülebilirliği için önemli adımlar attıklarını söyledi. Demiröz, STEM projeleri ile sağlam temeller oluşturduklarını, kodlama, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti kavramlarına yönelik beceri kazandırma çalışmalarına hız kazandırdıklarını da ifade etti.