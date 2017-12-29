Genç girişimcilerden yeni yıl balosu

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) geleneksel yılbaşı balosu eğlenceli görüntelere sahne oldu. Başkent cemiyet ve iş dünyasının heyecanla beklediği balo Sheraton Otel’de, geniş katılımla gerçekleşti. Hanımların şık tuvaletleri içinde değme mankenlere taş çıkarttığı gecede tüm konuklar balo salonu girişinde Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Eski ve yeni üyelerin yanısıra Ankara’daki ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin de büyük ilgi gösterdiği gecede Başkan Allıoğlu geçen yılda kat ettikleri yolu anlattı: “GGYD adeta bir fabrika gibi çalışmakta, sürekli üretmekte, her anını dolu dolu geçirmektedir. Bu yapının çarkları hiç durmadan dönerken, üretkenliğinden sadece üyeleri değil, toplumun çok farklı kesimleri de yararlanıyor.” Allıoğlu, yeni dönemde de aday olduğunu açıkladı.

ÜMÜT BESEN VE PAMELA ÇOŞTURDU

GGYD’nin bu yıl rekor sayıda gerçekleşen yeni üyelikleri de gecede unutulmadı. Derneğin tüm yeni üyeleri ve gecenin sponsorları plaketle onurlandırıldı. Baloda daha sonra sahneye usta sanatçı Ümit Besen çıktı. En güzel aşk şarkılarını Başkentli hayranları için seslendiren Ümit Besen bir kez daha hayranlık uyandırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ümit Besen’in yanında bu kez geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Pamela vardı. Rekor kıran düetleri ‘’Seni unutmaya ömrüm yeter mi?’’ şarkısıyla gönüllerde taht kuran ikili en güzel şarkılarını GGYD’liler için seslendirdi.