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Genç işadamları ekonomiyi tartıştı

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ekonomi kurmayları ve genç iş adamlarının bir araya geldiği toplantıda ekonomi masaya yatırıldı.

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TÜGİAD Ankara Şubesi, yatırımlar, ihracat, yatırımlara hız verecek teşvik ve destekler, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu istişare toplantısına sektör ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Özel sektörümüzün her temsilcisinin çalışmasıyla Türkiye ekonomisi son 15 yıldır sürekli büyüyen, gelişen ve büyüklükte dünyada 17. sıraya çıkmış, satın alma paritesinde de 13. sırada olan bir ülke haline gelmiştir. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkenin gücü şu an geldiğimiz noktanın çok daha ötesinde. Yine 15 yılda yakaladığımız siyasi istikrar ve güven ortamıyla oluşan bu çıtayı da daha üst seviyelere taşımak hepimizin görevidir” diye konuştu.

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