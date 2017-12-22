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Gençler ‘Paylaşmak güzeldir’ dedi

Bu yıl 7. kez ‘Paylaşmak’ temasıyla düzenlenen ‘7. Altın Kepenk Kısa Film Yarışması’nın kazananları ödüllerini törenle aldı. ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Manevi paylaşımları yapsak, maddi paylaşımlarımız da artacak” dedi.

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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), Ziraat Katılım ve Neova Sigorta işbirliği ile düzenlenen ‘7. Altın Kepenk Kısa Film Yarışması’nın kazananları belirlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) tarafından bu yıl “Paylaşmak Güzeldir” temasıyla 7. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Paylaşmak güzel ama paylaşmak için de elimizde paylaşılacak şeylerin olması gerek.Manevi paylaşımı yapsak, maddi paylaşımlar da kendiliğinden artacak” diye konuştu. 

TOPLAM 15 BİN LİRA ÖDÜL

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de “Bu yarışmalar güzel eserler yapan arkadaşlarımızın çıkmasına vesile olacak” ifadelerini kullandı. Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç ise, yarışma sayesinde değerli işlerin ortaya çıktığını ve bu vesileyle birçok yeteneğin ortaya çıktığını söyledi.  Yarışmada, birincilik ödülünü “Bir Şey Yap Güzel Olsun” filmiyle Ömer Dişbudak aldı. İkincilik ödülüne “Hayat Paylaşmaktır” filmiyle Arzu Özer layık görülürken, üçüncülük ödülü ise “Okul Yolu” filminin yönetmeni Pelin Uzun’a verildi. Özer Kösemen’in “Hayat Güzeldir” filmiyle “Jüri Özel Ödülü” aldığı etkinlikte, “Hediye” filmiyle Orhan Kars ve “At Gitsin (mi?)” filmiyle Mertkan Morkoç’a “Mansiyon Ödülü” takdim edildi. Yarışma sonucunda birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verildi.

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